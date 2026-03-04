logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Teen released on bail over alleged spreading of cat abuse content online

NEWS
3 hours ago
logo
logo
logo
animal crueltyteencats

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Police probe suspected animal cruelty after black kitten found with knife wounds in Shek Kip Mei
NEWS
15-12-2025 14:58 HKT
A teenager poses holding a mobile phone as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams
Australia begins enforcing world-first teen social media ban
WORLD
10-12-2025 09:02 HKT
The Facebook, TikTok and YouTube app icons are seen on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
Big tech stops complaining, starts complying with Australia's teen social media ban
WORLD
12-11-2025 10:38 HKT
Six dogs found dead in suspected poisoning case in Kwu Tung
NEWS
06-11-2025 01:20 HKT
Domestic helper arrested after cat’s fatal fall in Cheung Sha Wan
NEWS
30-10-2025 17:13 HKT
Social network words and social media logos are seen through magnifier displayed in this illustration taken, May 25, 2021. Picture taken May 25, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
New Zealand parliament to debate teen social media ban
WORLD
23-10-2025 13:19 HKT
FILE PHOTO-OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ChatGPT to get parental controls after teen's death
WORLD
03-09-2025 13:28 HKT
(File photo)
Police hunting for suspect after teenager assaulted in Jordan
NEWS
16-08-2025 10:26 HKT
Elderly man arrested after disposing injured dog near rubbish bin
NEWS
25-07-2025 13:22 HKT
Cats for cash: Hung Hom pet shop owner arrested for stealing 35 cats for debt payment
NEWS
03-07-2025 19:38 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
21 hours ago
logo
(Video) Man pours oil on roller rink after dispute over children skateboarding in Chai Wan
NEWS
02-03-2026 03:19 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.