Customs seizes $13m drugs at airport in three cases, 3 men arrested

Hong Kong Customs detected three drug trafficking cases at Hong Kong International Airport over the past two days, seizing about 22 kilograms of suspected ketamine, about 21kg of suspected cannabis buds, and other smoking products with a total estimated market value of about HK$13 million. Three men were arrested.

In the first case, a 38-year-old unemployed male passenger arriving from Bangkok, Thailand on Sunday was found with about 11kg of suspected cannabis buds worth about HK$2.3 million inside his baggage. He was arrested.

In the second case, a 58-year-old male salesperson arriving from Bangkok on Sunday was found with about 10kg of suspected cannabis buds worth about HK$2.1 million inside his baggage. He was arrested.

In the third case, a 24-year-old male businessman arriving from Tokyo, Japan on Monday was found with about 22kg of suspected ketamine, as well as 9.5 grams of smokeless tobacco, an alternative smoking product and two e-cigarette cartridges, with an estimated market value of about HK$8.6 million, concealed inside his checked and carry-on luggage. He was arrested.

The two men arrested in the first two cases have each been charged with one count of trafficking in a dangerous drug, with their cases scheduled for hearing at West Kowloon Magistrates' Courts on Tuesday. The investigation into the third case is ongoing.

Customs said it will continue to step up enforcement against drug trafficking through intelligence analysis and risk assessment, focusing on passengers from high-risk regions. The department reminded the public not to participate in drug trafficking for monetary gain or carry unknown items for others.

Trafficking in a dangerous drug carries a maximum penalty of a HK$5 million fine and life imprisonment.

Customs drug trafficking airport arrest

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Woman arrested in Tai Po with $56,000 worth of etomidate capsules
NEWS
25-03-2026 03:33 HKT
$210,000 cannabis seized in Tai Po, man arrested for drug trafficking
NEWS
23-03-2026 04:32 HKT
Customs seizes $870,000 cannabis buds at airport, Bangkok passenger arrested
NEWS
19-03-2026 03:35 HKT
3 arrested after $2.6m heroin seized in Choi Wan Estate flat
NEWS
18-03-2026 01:44 HKT
Customs seizes 32 live lizards, snakes smuggled in snack cans at airport
NEWS
18-03-2026 00:42 HKT
Foreign man arrested in Kwun Tong industrial building drug bust, $730,000 haul seized
NEWS
17-03-2026 06:02 HKT
Customs seizes $1.7m cannabis at airport, 2 men arrested
NEWS
16-03-2026 04:58 HKT
Customs busts $4.7b money laundering syndicate, seizes drugs
NEWS
13-03-2026 05:20 HKT
Customs seizes illicit fuel at sea, arrests 75-year-old captain
NEWS
12-03-2026 02:27 HKT
Customs seize 5m illicit cigarettes worth $22m in Kwai Chung warehouse raid
NEWS
11-03-2026 03:00 HKT
MTR launches first Q-train with new signaling system on Tsuen Wan Line
NEWS
29-03-2026 17:41 HKT
HK braces for squally thunderstorms and powerful gusts
NEWS
16 hours ago
logo
(Video) Toddler on driver’s lap steering car in Tuen Mun sparks outrage
SOCIAL BUZZ
30-03-2026 05:01 HKT
