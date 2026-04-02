Customs seizes counterfeit Chinese medicine in Kowloon raids, three arrested

02-04-2026 15:24 HKT
Hong Kong Customs has seized about 450 items of suspected counterfeit proprietary Chinese medicines and around 9,900 tablets of suspected controlled medicines, with a total estimated market value of about HK$128,000, during a special enforcement operation in Kowloon over the past week. Three men were arrested.

The operation, carried out between March 31 and April 1, involved raids on six retail shops in Tsim Sha Tsui, Jordan, Yau Ma Tei and Mong Kok.

Three men, aged between 32 and 48, including a company director and two salespersons, were apprehended during the operation.

Customs said the investigation is ongoing and further arrests have not been ruled out.

The department added that it will continue to step up patrols and enforcement action to combat the sale of counterfeit goods.

Members of the public were also reminded to patronize reputable shops when purchasing medicine.

