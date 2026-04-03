Customs seizes $10m ketamine at airport, woman arrested

03-04-2026 02:59 HKT
Hong Kong Customs arrested a 39-year-old woman at Hong Kong International Airport early on Thursday after seizing about 25 kilograms of suspected ketamine worth about HK$10 million hidden in her luggage.

The female passenger arrived in Hong Kong from Prague via Seoul late on Wednesday night. During customs clearance in the early hours, officers found the suspected ketamine concealed in food packages inside her checked-in suitcase.

The woman has been charged with one count of trafficking in a dangerous drug. Her case will be heard at Kwun Tong Magistrates' Courts on April 4.

Customs said it will continue to step up enforcement against drug trafficking through intelligence analysis and risk assessment, focusing on passengers from high-risk regions. The department reminded the public not to participate in drug trafficking for monetary gain or carry unknown items for others.

Under the Dangerous Drugs Ordinance, trafficking in a dangerous drug carries a maximum penalty of a HK$5 million fine and life imprisonment.

Top News
Read More
Customs seizes counterfeit Chinese medicine in Kowloon raids, three arrested
NEWS
02-04-2026 15:24 HKT
Man and woman arrested in Wong Tai Sin drug bust, $25,000 heroin and midazolam seized
NEWS
02-04-2026 04:21 HKT
Customs seizes $16m in illicit cigarettes in two raids, 2 men arrested
NEWS
01-04-2026 04:18 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport in three cases, 3 men arrested
NEWS
31-03-2026 04:54 HKT
Woman arrested in Tai Po with $56,000 worth of etomidate capsules
NEWS
25-03-2026 03:33 HKT
$210,000 cannabis seized in Tai Po, man arrested for drug trafficking
NEWS
23-03-2026 04:32 HKT
Customs seizes $870,000 cannabis buds at airport, Bangkok passenger arrested
NEWS
19-03-2026 03:35 HKT
3 arrested after $2.6m heroin seized in Choi Wan Estate flat
NEWS
18-03-2026 01:44 HKT
Customs seizes 32 live lizards, snakes smuggled in snack cans at airport
NEWS
18-03-2026 00:42 HKT
Foreign man arrested in Kwun Tong industrial building drug bust, $730,000 haul seized
NEWS
17-03-2026 06:02 HKT
(File photo)
Nearly 1.26mn Hongkongers hop out of town, with 225,000 crossings by 10am
NEWS
17 hours ago
(File photo)
Hong Kong climbs to world’s fifth-largest trading hub as resilience defies global challenges
NEWS
03-04-2026 16:06 HKT
(File photo)
87 mainland families challenge HK residency rule for subsidized university places
NEWS
02-04-2026 20:22 HKT
