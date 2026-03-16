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Customs seizes 32 live lizards, snakes smuggled in snack cans at airport

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Customs smuggled animals endangered species

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