HONG KONG
NEWS

Citybus driver dies after collapsing at wheel in Tung Chung

16 mins ago
A Citybus double-decker veered onto the sidewalk in Tung Chung late Sunday night after its 42-year-old driver collapsed at the wheel, resulting in his death. No passengers or pedestrians were injured in the incident.

The incident happened at 10.55pm as the bus was traveling along Chung Yan Road toward Tung Chung Road, en route back to the depot.

After losing control, the bus mounted the sidewalk. The driver was trapped and had to be rescued by emergency crews, but was later pronounced dead at North Lantau Hospital.

Citybus expressed deep sorrow over the loss of its employee and extended condolences to his family. The company said it would continue to offer support to the family of the driver.

The driver had worked at Citybus for nearly three years. According to the company, he had a day off prior to the accident and had returned to work the night of the incident.

