Fanling Bypass eastern section opens, Citybus launches special open-top tour for enthusiasts

The eastern section of the Fanling Bypass opened to traffic on Sunday morning, with Citybus hosting a special open-top bus tour for transport enthusiasts to experience the new route.

Stretching about four kilometers, the bypass starts from Fanling Highway near Kau Lung Hang in Tai Po and passes through the On Lok Tsuen Industrial Area and the Lung Yeuk Tau Interchange. It extends along the Ng Tung River and connects to Shek Wu San Tsuen and the Fanling North New Development Area.

The government estimates the new route will cut travelling time by around 10 minutes between the North District and Kowloon during peak hours.

The Citybus tour lasted about two hours and took participants through Tai Po, Heung Yuen Wai, Tolo Harbour, and Hong Kong Science Park.

The company noted that passengers showed deep interest in major infrastructure openings. As the first large-scale infrastructure project to be completed in the Northern Metropolis, it holds special significance.

The operator expects the tour to carry nearly 80 participants in total. All attendees will receive a participation certificate and souvenirs as mementos.