logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Fanling Bypass eastern section opens, Citybus launches special open-top tour for enthusiasts

NEWS
23 mins ago
logo
logo
logo

The eastern section of the Fanling Bypass opened to traffic on Sunday morning, with Citybus hosting a special open-top bus tour for transport enthusiasts to experience the new route. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Stretching about four kilometers, the bypass starts from Fanling Highway near Kau Lung Hang in Tai Po and passes through the On Lok Tsuen Industrial Area and the Lung Yeuk Tau Interchange. It extends along the Ng Tung River and connects to Shek Wu San Tsuen and the Fanling North New Development Area.

The government estimates the new route will cut travelling time by around 10 minutes between the North District and Kowloon during peak hours. 

The Citybus tour lasted about two hours and took participants through Tai Po, Heung Yuen Wai, Tolo Harbour, and Hong Kong Science Park.

The company noted that passengers showed deep interest in major infrastructure openings. As the first large-scale infrastructure project to be completed in the Northern Metropolis, it holds special significance.

The operator expects the tour to carry nearly 80 participants in total. All attendees will receive a participation certificate and souvenirs as mementos.

CitybusFanling Bypass

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

Top News
Read More
Citybus launches regular pet-friendly open-top bus tours
NEWS
16-04-2026 19:03 HKT
Citybus driver dies after collapsing at wheel in Tung Chung
NEWS
12-04-2026 11:42 HKT
Red packet on wheels: Citybus offers free Cityflyer rides for children
NEWS
09-02-2026 18:11 HKT
Photo: FB
Citybus A29 ends up in Jordan after diversion, passengers say driver lost
NEWS
20-01-2026 03:58 HKT
Bus firms tighten seatbelt safety push as new rule nears
NEWS
07-01-2026 18:37 HKT
Sightseeing bus driver sacked, arrested over alleged fare handling
NEWS
26-12-2025 00:43 HKT
(File Photo)
Citybus staff receive 2.5pc pay raise in 2026
NEWS
02-10-2025 18:50 HKT
Citybus driver comes back strong after life-threatening metal pole strike
NEWS
18-09-2025 18:55 HKT
Eight injured in a head-on collision between double-decker and van in Sau Mau Ping
NEWS
15-07-2025 19:21 HKT
Golden Week tourism surge set to put HK's GDP growth at five-year high: Paul Chan
NEWS
5 mins ago
Taxi electronic payment complaints emerge in Hong Kong; drivers seek understanding
NEWS
02-05-2026 10:29 HKT
Times Square a 'ghost town' amidst bustling Golden Week crowds in Causeway Bay
NEWS
01-05-2026 17:34 HKT
Four winners split massive jackpot in record-breaking Mark Six draw
NEWS
14 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.