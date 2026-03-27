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4 injured, taxi driver unconscious after bus, taxi collide on Tsing Ma Bridge

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57 mins ago
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Four people were injured in a collision between a bus and a taxi on Tsing Ma Bridge on Monday night, with the taxi driver left unconscious.

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Police received a report at 11.17pm of the crash on the airport-bound section of the bridge near the entrance. Initial reports indicated people were trapped.

The collision involved a Long Win E32A bus and a taxi. The taxi driver was rescued unconscious and rushed to Yan Chai Hospital. A passenger in the taxi was injured and taken to hospital in semi-conscious condition.

Two passengers on the bus also sustained injuries. Police are investigating the cause of the accident.

Tsing Ma Bridge traffic accident unconscious

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