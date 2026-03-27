4 injured, taxi driver unconscious after bus, taxi collide on Tsing Ma Bridge

Read More
(Video) 2 injured after car crashes into truck in Tuen Mun
27-03-2026 02:19 HKT
Cyclist injured after being hit by car in Yuen Long, driver arrested
23-03-2026 00:54 HKT
Cow injured after being hit by car on Route Twisk
23-03-2026 00:42 HKT
(Video) Three-vehicle crash in Macau injures four, driver to face charges
19-03-2026 00:52 HKT
2 trucks collide at Western District junction, one injured
27-02-2026 02:28 HKT
Taxi, car collide on Connaught Road West flyover, 5 injured
24-02-2026 01:08 HKT
Tesla crashes into railings in Stanley, driver unhurt
23-02-2026 01:15 HKT
4 injured in three-vehicle 'chain' crash in Mong Kok, car overturns
19-02-2026 02:52 HKT
MTR launches first Q-train with new signaling system on Tsuen Wan Line
29-03-2026 17:41 HKT