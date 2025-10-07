Yen slides to 2-month low on Japan election angst

Read More
Japan's first female PM, but Takaichi is not a feminist
05-10-2025 12:52 HKT
One dead, one missing in Japan after bear attack
04-10-2025 16:39 HKT
Nationalist Sanae Takaichi set to be Japan's first female premier
04-10-2025 16:25 HKT
Octopus teams up with PayPay for payments in Japan
01-10-2025 18:27 HKT
Japan PM contender Koizumi vows wage hikes to counter inflation
20-09-2025 18:51 HKT
Japan's fiscal dove Takaichi joins race for leadership of ruling party
18-09-2025 19:14 HKT
Tragic Mid-Autumn crash in Tai Po claims one life
06-10-2025 17:07 HKT