One dead, one missing in Japan after bear attack

Read More
Octopus teams up with PayPay for payments in Japan
01-10-2025 18:27 HKT
SoftBank, OpenAI Japan AI joint venture is delayed, source says
18-09-2025 14:58 HKT
Japanese lawmakers launch leadership bids after PM resigns, yen sinks
08-09-2025 13:52 HKT
Japan's Prime Minister Shigeru Ishiba resigns
07-09-2025 14:32 HKT
A 'real' movie fights back in anime-ruled Japan
07-09-2025 13:13 HKT
Japan's Ishiba may face leadership challenge on Monday
05-09-2025 20:48 HKT
Japan eases bear hunting rules in populated areas
01-09-2025 20:17 HKT
(Video) Gang of teen boys brutally assaults girl in gob-smacking video
03-10-2025 17:04 HKT