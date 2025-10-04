logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Nationalist Sanae Takaichi set to be Japan's first female premier

WORLD NEWS
4 hours ago
logo
logo
logo
Newly-elected Liberal Democratic Party (LDP) leader Sanae Takaichi reacts as she receives an applause from gathered lawmakers on the day of the LDP leadership election in Tokyo, Japan, October 4, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Newly-elected Liberal Democratic Party (LDP) leader Sanae Takaichi reacts as she receives an applause from gathered lawmakers on the day of the LDP leadership election in Tokyo, Japan, October 4, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A brown bear and her cub play on the road in the outskirts of Sinaia, 140 km north of Bucharest, June 15, 2009. REUTERS/Radu Sigheti/File Photo
One dead, one missing in Japan after bear attack
WORLD NEWS
4 hours ago
Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi delivers a speech next to the other candidates at the campaign kick-off for the LDP presidential election in Tokyo, Japan, September 22, 2025. Five lawmakers are running for the ruling Liberal Democratic Party's presidential election to succeed outgoing Prime Minister Shigeru Ishiba. Franck Robichon/Pool via REUTERS
Japan's governing party is choosing a new leader Saturday to succeed Ishiba
WORLD NEWS
03-10-2025 16:05 HKT
(File Photo)
Octopus teams up with PayPay for payments in Japan
HONG KONG NEWS
01-10-2025 18:27 HKT
A file photo of Japan Police (Credits: Reuters)
Japan arrests woman for keeping daughter's body in freezer for 20 years
WORLD NEWS
25-09-2025 18:48 HKT
Sanae Takaichi speaks before a runoff election at the Liberal Democratic Party's (LDP) leadership election Friday, Sept. 27, 2024, in Tokyo. Hiro Komae/Pool via REUTERS/File Photo
Japan's fiscal dove Takaichi joins race for leadership of ruling party
WORLD NEWS
18-09-2025 19:14 HKT
The logo of SoftBank is displayed at a company shop in Tokyo, Japan January 28, 2025. REUTERS/Issei Kato//File Photo
SoftBank, OpenAI Japan AI joint venture is delayed, source says
TECH & STARTUP
18-09-2025 14:58 HKT
Japanese Emperor Naruhito and Empress Masako offer flowers at the cenotaph dedicated to the victims of the atomic bombing as they visit the Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan Thursday, June 19, 2025. (Kai Naito/Kyodo News via AP)
Japan’s emperor and his family mourn Nagasaki atomic bomb victims, marking 80 years since tragedy
WORLD NEWS
12-09-2025 18:12 HKT
Signs sit at a memorial in Timpanogos Regional Hospital, where people gather to mourn U.S. right-wing activist, commentator, Charlie Kirk, an ally of U.S. President Donald Trump, who was fatally shot during an event at Utah Valley University, in Orem, Utah, U.S., September 11, 2025. REUTERS/Jim Urquhart
Tension lingers at Utah campus traumatized by Charlie Kirk killing
WORLD NEWS
12-09-2025 12:32 HKT
A man holds a picture of Charlie Kirk during a vigil under the line "In Memory of Charlie Kirk, for freedom, patriotism and justice" in front of the Embassy of the United States after U.S. right-wing activist, commentator, Charlie Kirk, an ally of U.S. President Donald Trump, was shot dead during an event at Utah Valley University, Orem, U.S., in Berlin, Germany September 11, 2025. REUTERS/Annegret Hilse
US threatens action against foreigners praising Kirk killing
WORLD NEWS
12-09-2025 11:27 HKT
Samoan Prime Minister Fiame speaks at a Welcome Reception and State Banquet at Apia Park during the Commonwealth Heads of Government Meeting in Samoa. (Reuters/File)
Samoa's first woman leader is ousted in an election following the collapse of her government
WORLD NEWS
08-09-2025 19:07 HKT
HKO hoists T3 Signal at 12.20pm as Matmo intensifies; signal to stay until 10pm
HONG KONG NEWS
10 hours ago
logo
(Video) Gang of teen boys brutally assaults girl in gob-smacking video 
HONG KONG NEWS
03-10-2025 17:04 HKT
Who did he kiss? Jackie Chan's concert moment sparks frenzy
HK & CHINA SHOWBIZ
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.