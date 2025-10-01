logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Octopus teams up with PayPay for payments in Japan

HONG KONG NEWS
7 hours ago

by

Phoebe Poon

logo
logo
logo
(File Photo)
(File Photo)

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A file photo of Japan Police (Credits: Reuters)
Japan arrests woman for keeping daughter's body in freezer for 20 years
WORLD NEWS
25-09-2025 18:48 HKT
The logo of SoftBank is displayed at a company shop in Tokyo, Japan January 28, 2025. REUTERS/Issei Kato//File Photo
SoftBank, OpenAI Japan AI joint venture is delayed, source says
TECH & STARTUP
18-09-2025 14:58 HKT
Japanese Emperor Naruhito and Empress Masako offer flowers at the cenotaph dedicated to the victims of the atomic bombing as they visit the Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan Thursday, June 19, 2025. (Kai Naito/Kyodo News via AP)
Japan’s emperor and his family mourn Nagasaki atomic bomb victims, marking 80 years since tragedy
WORLD NEWS
12-09-2025 18:12 HKT
Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba adjusts his glasses during a press conference as he announces his resignation, in Tokyo, Japan September 7, 2025. (Reuters)
Japanese lawmakers launch leadership bids after PM resigns, yen sinks
WORLD NEWS
08-09-2025 13:52 HKT
Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba walks toward the upper house hall to attend an opening ceremony of parliament in Tokyo, Japan August 1, 2025. (Reuters)
Japan's Prime Minister Shigeru Ishiba resigns
WORLD NEWS
07-09-2025 14:32 HKT
The poster of Japanese movie "Kokuho" (L) is pictured outside a cinema in Tokyo's Roppongi district on September 4, 2025. (AFP)
A 'real' movie fights back in anime-ruled Japan
K POP & ASIA SHOWBIZ
07-09-2025 13:13 HKT
Japan's Prime Minister Shigeru Ishiba, wearing a formal attire, walks toward the upper house hall to attend an opening ceremony of the parliamentary session in Tokyo, Japan August 1, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Japan's Ishiba may face leadership challenge on Monday
WORLD NEWS
05-09-2025 20:48 HKT
Japan eases bear hunting rules in populated areas
WORLD NEWS
01-09-2025 20:17 HKT
Octopus handheld device stolen from multiple red minibuses in Yau Ma Tei overnight
HONG KONG NEWS
01-09-2025 05:56 HKT
(Tokyo Metropolitan Government's YouTube)
Japan releases AI simulation video warning of catastrophic impact from Mount Fuji eruption
WORLD NEWS
26-08-2025 19:43 HKT
logo
(Video) Mother of eight-year-old baby abuser arrested after abuse video goes viral
HONG KONG NEWS
11 hours ago
A Hong Kong dollar note is seen in this illustration photo May 31, 2017. REUTERS
Hong Kong overnight rate hits 5pc, year's peak
MARKET
30-09-2025 12:22 HKT
TVB denies report of sudden employee retirements
MARKET
29-09-2025 20:52 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.