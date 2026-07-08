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FOOTBALL

Argentina stage stunning late comeback to see off Egypt

FOOTBALL
30 mins ago
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Photo: Reuters
Photo: Reuters

Holders Argentina survived a massive scare and staged an amazing comeback with three late goals to earn a 3-2 win over Egypt on Tuesday that sent them through to the World Cup quarter-finals.

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  • Enzo Fernandez headed the winning goal three minutes into stoppage time from a Lautaro Martinez cross to stun Egypt who thought they had at least taken the champions to extra time

  • Cristian Romero pulled one back for Argentina with 11 minutes remaining from a free header and Lionel Messi levelled the tie four minutes later with a blistering strike from inside the area

  • Egypt went in front in the 15th minute, Yasser Ibrahim getting ahead of his marker Lisandro Martinez to power a header into the far corner

  • Messi's penalty was saved by keeper Mostafa Shobeir, the Argentina captain's second miss from the spot in the tournament

  • Mostafa Zico had a goal ruled out but went on to double Egypt's lead with 23 minutes left

  • Argentina will meet Switzerland or Colombia in Saturday's quarter-final in Kansas.

Reuters

world cup 2026ArgentinaEgypt

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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