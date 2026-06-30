Paraguay beat Germany on penalties to reach World Cup last 16

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Canada earn first knockout win on stoppage-time goal vs. South Africa
29-06-2026 05:40 HKT
Ecuador fight back to shock Germany and reach knockout stage
26-06-2026 06:37 HKT
Chinese women throng Germany trials of 'driving school' rape network
25-06-2026 11:59 HKT
Technical glitch paralyses Germany's rail network
24-06-2026 08:18 HKT
England hit crossbar late in goalless draw with Ghana
24-06-2026 06:09 HKT
Cristiano Ronaldo records brace as Portugal routs Uzbekistan
24-06-2026 03:58 HKT
Milestone Messi sends Argentina to World Cup knockout stage
23-06-2026 04:02 HKT
Iran battle for 0-0 draw with 10-man Belgium, staying alive in Group G
22-06-2026 05:51 HKT
Yamal-inspired Spain stride to one-sided victory over Saudi Arabia
22-06-2026 04:00 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT