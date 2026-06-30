logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
SPORT
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

Paraguay beat Germany on penalties to reach World Cup last 16

FOOTBALL
54 mins ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters

Paraguay stunned Germany in a penalty shootout on Monday to reach the last 16 of the World Cup.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The South Americans won 4-3 on spot kicks after the match finished 1-1 in extra-time to inflict Germany's first ever defeat in a penalty shootout in a World Cup.

AFP

world cup 2026GermanyParaguay

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Photo: Reuters
Canada earn first knockout win on stoppage-time goal vs. South Africa
FOOTBALL
29-06-2026 05:40 HKT
Photo: Reuters
Ecuador fight back to shock Germany and reach knockout stage
FOOTBALL
26-06-2026 06:37 HKT
The German flag flutters outside the Reichstag building, the seat of the German parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, September 16, 2025. REUTERS/Lisi Niesner
Chinese women throng Germany trials of 'driving school' rape network
CHINA
25-06-2026 11:59 HKT
Photo: Reuters
Technical glitch paralyses Germany's rail network
WORLD
24-06-2026 08:18 HKT
Photo: Reuters
England hit crossbar late in goalless draw with Ghana
FOOTBALL
24-06-2026 06:09 HKT
File Photo/Reuters
Cristiano Ronaldo records brace as Portugal routs Uzbekistan
FOOTBALL
24-06-2026 03:58 HKT
Photo: Reuters
Milestone Messi sends Argentina to World Cup knockout stage
FOOTBALL
23-06-2026 04:02 HKT
Photo: Reuters
Iran battle for 0-0 draw with 10-man Belgium, staying alive in Group G
FOOTBALL
22-06-2026 05:51 HKT
File Photo/Reuters
Yamal-inspired Spain stride to one-sided victory over Saudi Arabia
FOOTBALL
22-06-2026 04:00 HKT
German players celebrate their team's victory at the end of the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Ivory Coast at the Toronto Stadium in Toronto on June 20, 2026. (AFP)
Germany into World Cup last 32 after late comeback, Curacao shock Ecuador
FOOTBALL
21-06-2026 11:27 HKT
(File Photo)
Potential record-breaking El Niño threatens Hong Kong with extreme heat and super typhoons
NEWS
15 hours ago
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
NEWS
29-06-2026 04:25 HKT
VanNess Wu announces surprise remarriage eight years after divorce, mystery bride sparks speculation
ENTERTAINMENT
14 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.