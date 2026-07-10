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FINANCE

Wall St opens steady ahead of SK Hynix listing; Middle East in focus

FINANCE
1 hour ago
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Wall Street indexes steadied at open on Friday, as investors awaited the highly anticipated Nasdaq debut of South Korean chip bellwether SK Hynix, while the latest escalations in the Middle East conflict fanned fears of inflation.

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The Dow Jones Industrial Average rose 135.5 points, or 0.26%, at the open to 52622.92. The S&P 500 rose 4.0 points, or â€Œ0.05%, at the open to 7547.64, while the Nasdaq Composite dropped 31.4 points, or 0.12%, to 26175.535 at the opening bell.

Reuters

Wall StreetDow Jones Industrial AverageS&P 500Nasdaq Composite

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