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BUSINESS
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FINANCE

S&P 500, Nasdaq open higher as chip stocks gain; US-Iran tensions in focus

FINANCE
37 mins ago
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The S&P 500 and the Nasdaq edged higher at the open on Thursday, as gains in chip stocks helped offset renewed geopolitical jitters after fresh exchange of attacks threatened to prolong the U.S.-Iran conflict and keep markets volatile.

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The Dow Jones Industrial Average fell 98.9 points, or 0.19%, at the open to 52,249.44. The S&P 500 rose 8.9 points, or 0.12%, at the open to 7,491.6 while the Nasdaq Composite rose 47.7 points, or 0.18%, to 25,918.311 at the opening bell.

Reuters

Wall StreetDow Jones Industrial AverageS&P 500Nasdaq Composite

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