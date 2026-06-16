logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hang Seng Index opens lower on Tuesday

FINANCE
48 mins ago

by

Gloria Leung

logo
logo
logo

Hang Seng Index opened lower on Tuesday after Monday's gain.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The benchmark Hang Seng Index slipped 16 points, or 0.07 percent, to 24,826 points.

Tech gauge fell 0.27 percent to 4,752 points.

Laopu Gold (6181) fell 1.5 percent, the worst performer among the blue chips. CATL (3750) fell 1.3 percent.

Meanwhile, Lenovo (0992) rose 1.2 percent.

Among the tech blue chips, Meituan (3690) fell 1.7 percent, and Baidu (9888) fell 1 percent. Tencent (0700) was up 0.7 percent, and Alibaba (9988) rose 0.6 percent.

Hong Kong Exchanges and Clearing (0388) rose 0.1 percent, while HSBC (0005) and AIA (1299) fell 0.5 percent and 0.8 percent, respectively.

Oil stocks opened lower. CNOOC (0883) and PetroChina (0857) fell 0.5 percent and 1.2 percent, respectively.

Hong KongHang Seng Index

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
RedNote, known in China as Xiaohongshu, logo is seen in this illustration taken January 15, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Xiaohongshu to file for confidential Hong Kong IPO in June: Bloomberg
FINANCE
15 hours ago
Zhejiang, HK a 'golden combination' in venturing into global market, Hui says
FINANCE
17 hours ago
Hang Seng Index falls below 25,000 points at market close
FINANCE
18 hours ago
Hang Seng Index sees above 25,000 points on Monday's open
FINANCE
15-06-2026 10:04 HKT
From left, the Ambassador of the Republic of Cyprus to China, Koula Sophianou, and Christopher Hui. ISD
Hong Kong signs double taxation avoidance agreement with Cyprus
FINANCE
12-06-2026 18:08 HKT
HKEX.
Hong Kong shares close higher on Friday, Chow Tai Fook surges 15pc
FINANCE
12-06-2026 16:32 HKT
HKEX.
Hang Seng Index gains nearly 500 points by noon
FINANCE
12-06-2026 12:05 HKT
HKEX
Hong Kong shares rise at open
FINANCE
12-06-2026 09:56 HKT
From left: BI's governor Perry Warjiyo, PBOC's governor Perry Warjiyo, HKMA's chief executive Eddie Yue. ISD.
PBOC, BI, and HKMA sign MoU to promote direct yuan-rupiah bilateral trade
FINANCE
11-06-2026 18:40 HKT
HKEX
Hong Kong stocks close lower, Alibaba falls over 5pc
FINANCE
11-06-2026 17:15 HKT
Dozens of students fall ill after school renovation, parents suspect link to works
NEWS
15-06-2026 01:18 HKT
Ocean Park crowds revive memories of its busiest days
NEWS
20 hours ago
55 years on, Michelle Yim’s charm still lights up the stage, drawing a star-studded crowd
ENTERTAINMENT
14-06-2026 16:50 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.