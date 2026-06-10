Hang Seng Index loses 150 points, Lenovo slumps over 9pc

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Hong Kong stocks close lower on Tuesday
09-06-2026 16:30 HKT
Hong Kong shares fall by noon
09-06-2026 12:08 HKT
Hong Kong shares open lower on Tuesday
09-06-2026 09:58 HKT
Wall St opens higher as chip stocks rebound, Middle East tensions ease
08-06-2026 21:48 HKT
Global stocks dive on tumbling tech and rate hike fears
08-06-2026 16:43 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
08-06-2026 21:22 HKT