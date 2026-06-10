logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hang Seng Index loses 150 points, Lenovo slumps over 9pc

FINANCE
47 mins ago
logo
logo
logo
HKEX.
HKEX.

Hong Kong shares closed lower on Wednesday, dragged down by tech heavyweights. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The benchmark Hang Seng Index retreated 157 points or 0.64 percent, to 24,407 points, with a full-day turnover of HK$320.5 billion.

The Hang Seng Tech Index dipped 0.94 percent to 4,724 points.

Lenovo (0992) dived the most by 9.3 percent among blue chips as it reportedly plans to hike prices for all products next month.

Alibaba (9988) and Xiaomi (1810) dropped 2.2 and 3.2 percent, respectively, while NetEase (9999) and Kuaishou (1024) both advanced 3.7 percent.

CATL (3750) fell 5.4 percent, and HSBC (0005) also dropped 4.7 percent at close.

Geely Automobile (0175) jumped 4 percent, marking the best performer in HSI components.

In the mainland, the Shanghai Stock Exchange Composite Index went down 0.42 percent to 3,993 points, and the Shenzhen Stock Exchange Component Index fell 2 percent to 14,954 points.

HSIHang Seng IndexHong KongstocksHang Seng Tech Index

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Bonnie Chan speaks during the 2025 Full Year Results Presentation in Hong Kong on February 26, 2026. AFP
Stock Connect trades robust amid CSRC's cross-border crackdown, HKEX chief executive says
FINANCE
44 mins ago
HKEX
Hang Seng Index drops over 250 points by midday break
FINANCE
5 hours ago
HKEX. Singtao
Hong Kong stocks open lower on heightening Mideast conflict
FINANCE
7 hours ago
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 12, 2025. REUTERS
Wall St edges higher at open as chips extend gains, Middle East tensions ease
FINANCE
19 hours ago
Eddie Yue
Hong Kong banks support China's crackdown on illegal cross-border securities, HKMA chief executive says
FINANCE
21 hours ago
HKEX
Hong Kong stocks close lower on Tuesday
FINANCE
09-06-2026 16:30 HKT
HKEX.
Hong Kong shares fall by noon
FINANCE
09-06-2026 12:08 HKT
HKEX. Singtao
Hong Kong shares open lower on Tuesday
FINANCE
09-06-2026 09:58 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 12, 2025. REUTERS
Wall St opens higher as chip stocks rebound, Middle East tensions ease
FINANCE
08-06-2026 21:48 HKT
HKEX
Global stocks dive on tumbling tech and rate hike fears
FINANCE
08-06-2026 16:43 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
ENTERTAINMENT
08-06-2026 18:03 HKT
Nine days of rain ahead as temperatures dip, Observatory says
NEWS
23 hours ago
(File Photo)
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
NEWS
08-06-2026 21:22 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.