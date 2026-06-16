Torrential rain delays hundreds of flights at southern China airports

Sustained torrential rain has caused widespread flight delays at multiple airports in southern China, state media reported on Tuesday, as forecasters said the rain belt was expected to linger over the region before shifting northward on Thursday.

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Here are more details:

As of Tuesday afternoon, more than 155 flights departing Shenzhen Bao'an International Airport had been delayed, with its on-time departure rate falling to about 46%, state broadcaster CCTV reported.

At Guangzhou Baiyun International Airport, more than 90 outbound flights were delayed, while the on-time departure rate stood at about 79%.

Heavy rainfall has battered southern China since the weekend, triggering floods, disrupting transport and forcing thousands to relocate.

Reuters