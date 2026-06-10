logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

Shanghai deputy mayor Chen Yujian under investigation, anti-graft watchdog says

CHINA
50 mins ago
logo
logo
logo
Chen Yujian, Shanghai deputy mayor
Chen Yujian, Shanghai deputy mayor

Chen Yujian, a deputy mayor of Shanghai, is under investigation over "suspected serious disciplinary and legal violations," China's anti-corruption watchdog said in a statement on Wednesday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Chen is one of eight sitting deputy mayors of the eastern Chinese city, according to the Shanghai municipal government's website. Chen, 56, is responsible for the city's public health and medical systems as well as its agriculture and rural affairs, the website showed.

Reuters

Shanghaideputy mayorChen Yujianunder investigationanti-graft

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The office tower of K11 ELYSEA in Shanghai. NWD
New World's new Shanghai office tower records 70pc pre‑leasing rate
FINANCE
03-06-2026 12:16 HKT
Printed Chinese and Japanese flags are seen in this illustration, July 21, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Japan asks China to ensure citizens' safety after Shanghai stabbing
CHINA
20-05-2026 15:03 HKT
HKEX. Singtao
Ant Group-backed Shanghai Sunmi Technology surges 241 percent in HK debut
FINANCE
29-04-2026 16:53 HKT
Rendering of Lujiazui Taikoo Yuan Residences. Photo: Swire Properties
Swire Properties’ fifth batch at Lujiazui Taikoo Yuan Residence in Shanghai sold 82 percent
PROPERTY
17-04-2026 22:21 HKT
The city skyline is reflected in a pool left on the Jialing river, a tributary of the Yangtze, in Chongqing, China, August 20, 2022. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Chongqing mayor under investigation by China's anti-graft watchdog
CHINA
20-03-2026 15:45 HKT
Deputy chief executive of the HKMA Howard Lee (center); the director of the SDB, Shao Jun (left); and the director of the NTICBC, Dong Jin (right), signing the MOU. ISD
Hong Kong, Shanghai sign to MoU to strengthen cooperation in digitized cargo trade and finance
FINANCE
02-03-2026 17:11 HKT
Residential buildings are pictured in Shanghai, China September 29, 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Shanghai eases homebuying curbs to boost demand
INNOVATION
25-02-2026 17:23 HKT
Photograph: (X| Screenshot)
Huge pit visible in Shanghai after viral sinkhole video
CHINA
13-02-2026 16:39 HKT
From left, Zheng Zeguang, Chinese ambassador to to Britain, Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Britain&#x27;s Prime Minister Keir Starmer and Ge Haijiao, Chairman and Executive Director of the Bank of China Limited (BOC) pose for photos in Beijing, China, Friday, Jan. 30, 2026. (AP Photo/Kin Cheung, Pool)
Starmer arrives in Shanghai as he looks to boost UK business opportunities
CHINA
30-01-2026 16:02 HKT
Nvidia CEO Jensen Huang speaks during a Nvidia keynote address at CES 2026, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 5, 2026. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
Nvidia CEO Jensen Huang in Shanghai amid China regulatory headwinds
CHINA
24-01-2026 16:47 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
ENTERTAINMENT
08-06-2026 18:03 HKT
Nine days of rain ahead as temperatures dip, Observatory says
NEWS
23 hours ago
(File Photo)
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
NEWS
08-06-2026 21:22 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.