Shanghai deputy mayor Chen Yujian under investigation, anti-graft watchdog says

Read More
New World's new Shanghai office tower records 70pc pre‑leasing rate
03-06-2026 12:16 HKT
Japan asks China to ensure citizens' safety after Shanghai stabbing
20-05-2026 15:03 HKT
Ant Group-backed Shanghai Sunmi Technology surges 241 percent in HK debut
29-04-2026 16:53 HKT
Chongqing mayor under investigation by China's anti-graft watchdog
20-03-2026 15:45 HKT
Shanghai eases homebuying curbs to boost demand
25-02-2026 17:23 HKT
Huge pit visible in Shanghai after viral sinkhole video
13-02-2026 16:39 HKT
Starmer arrives in Shanghai as he looks to boost UK business opportunities
30-01-2026 16:02 HKT
Nvidia CEO Jensen Huang in Shanghai amid China regulatory headwinds
24-01-2026 16:47 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
08-06-2026 21:22 HKT