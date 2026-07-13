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Norwegian Air wears BA's colours for a day after World Cup social media wager

WORLD
49 mins ago
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Norwegian Air has honoured its social media wager with British Airways and changed its Instagram profile picture to BA's logo for a day after England's 2-1 victory over Norway in their World Cup quarter-final on Saturday.

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Ahead of the match, the two carriers made a light-hearted bet: The one representing the losing country would swap its Instagram profile picture to that of the winner for 24 hours.

"While the tournament is over for us, this friendly bet will forever live in all our hearts," Norwegian wrote under the unfamiliar logo, adding a congratulatory message. "We wish England and British Airways all the best in the semi-final, and we sincerely hope you’ll get to bring football home!"

England will face Argentina in the semi-final in Atlanta on Wednesday.

Reuters

world cup 2026Norwegian Air

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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