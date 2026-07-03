Russia's largest oil refinery halts operations after Ukrainian drone strike, sources say

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Russian fuel crisis prompts rush for Chinese electric cars
03-07-2026 17:37 HKT
Russia approved secret China military training at top level, sources say
01-07-2026 14:10 HKT
Seoul says Chinese, Russian military aircraft enter its air defence zone
27-06-2026 16:17 HKT
Russia asks Kazakhstan for gasoline to ease shortages, sources say
25-06-2026 01:46 HKT
Moscow shoots down nearly 60 drones, airports reopen, authorities say
22-06-2026 14:06 HKT
Russia granted over 1,100 'anti-woke' visas to foreigners in 2025
17-06-2026 19:28 HKT
Russia, US and nuclear: What to expect from Xi-Kim summit
05-06-2026 19:05 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT