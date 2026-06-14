British forces intercept Russian shadow fleet oil tanker attempting to cross English Channel

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Russia, US and nuclear: What to expect from Xi-Kim summit
05-06-2026 19:05 HKT
Israel, Russia added to UN blacklist on sexual violence in conflicts
29-05-2026 11:03 HKT
'Next time I'll stab you': Russia sees spate of wartime school attacks
26-05-2026 12:36 HKT
Russian war drama among favourites for Cannes top prize
23-05-2026 18:01 HKT
Russia, China to unveil cable car over the Amur river, TASS says
21-05-2026 12:41 HKT
The lopsided China-Russia relationship as Xi hosts Putin
20-05-2026 21:24 HKT
China's Xi, Russia's Putin praise ties at Beijing talks; energy in focus
20-05-2026 12:12 HKT
Russian filmmaker Zvyagintsev returns after 'miracle' recovery
19-05-2026 22:23 HKT
ICC chief hails Hong Kong as dispute resolution hub
08-06-2026 07:20 HKT