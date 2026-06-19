logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Fire breaks out at Tokyo primary school, injuring at least one

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by PHILIP FONG / AFP Firefighters work at the scene of a fire at an elementary school in Tokyo on June 19, 2026.
Photo by PHILIP FONG / AFP Firefighters work at the scene of a fire at an elementary school in Tokyo on June 19, 2026.

A fire broke out at an elementary school in Tokyo on Friday, injuring at least one person, but all children and staff were evacuated safely, Japanese media reports said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Thick black smoke billowed from a top-floor window after the blaze reportedly started in a music room at Takinogawa Dai-san School in the northern ward of Kita.

A fire department official told AFP that efforts to fully extinguish the blaze were still underway, and at least one person had been sent to hospital.

An AFP journalist said helicopters flew overhead as parents rushed to pick up frightened children.

One witness told how children escaped out of windows to a concrete ledge below, before fire crews brought them to safety using ladders.

A child in the sixth grade described how she and her classmates, who were two rooms away from the music room, suddenly smelled smoke.

"We thought maybe someone was cooking... Then the siren went off," she said.

She told how they ran down the stairs, covering their mouths with handkerchiefs, and evacuated to the schoolyard.

"Then we saw the music room already burning with flames. There's a multi-purpose room next to it, and we heard a bang from around the area between the multi-purpose room and the music room.

"It was scary, and a lot of kids were crying," she said.

Television footage showed dozens of firefighters battling to bring the flames under control, spraying water from a playing field towards the mass of smoke.

Public broadcaster NHK said a teacher was injured and several children suffered smoke inhalation.

AFP

FireTokyoprimary schoolinjuries

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
3 arrested in Tokyo for live-streaming sex acts on adult platform StripChat
WORLD
12-06-2026 05:00 HKT
A medical team arrives at the site after a fire at a hotel in New Delhi, India, June 3, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Fire in Delhi hotel kills at least 21, police say
WORLD
03-06-2026 18:54 HKT
A person is taken on a stretcher to an ambulance by paramedics at the Ginza 6 Shopping Center in Tokyo on May 25, 2026, after an individual allegedly sprayed a substance in the area. (AFP)
Around 20 injured after spraying incident in Tokyo mall
WORLD
25-05-2026 16:51 HKT
Ukraine's Ambassador to Japan Yurii Lutovinov poses for a photograph next to a mockup of Ukrainian-made Vampire drone during an interview with Reuters at Ukraine Embassy in Tokyo, Japan April 28, 2026. REUTERS/Issei Kato
Ukraine sees path to Japanese arms after Tokyo eases export rules
WORLD
01-05-2026 09:15 HKT
A file photo of Japan Police (Credits: Reuters)
Hammer-wielding man attacks Tokyo teenagers
WORLD
30-04-2026 14:14 HKT
Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Participants dressed as a Samurai warriors look on before the start of the second day of the two-day Hinode Sai, or Sunrise festival in Ome, Tokyo Prefecture on April 29, 2026.
Mountain festival marks spring arrival high above Tokyo
WORLD
30-04-2026 13:40 HKT
A Japanese police officer stands guard next to a plaque at the entrance of the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
China embassy urges Tokyo to probe threats
CHINA
17-04-2026 12:05 HKT
A cruise boat sails past blooming cherry blossoms along Meguro River in Tokyo, Japan, March 30, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Pricier fuel hits Tokyo cherry blossom river cruises
WORLD
31-03-2026 19:15 HKT
A blaze after Israel's Fire and Rescue Service said that an industrial building and fuel tanker at Israel's Oil Refineries were hit by debris from an intercepted Iranian missile, in Haifa, Israel, March 30. REUTERS/Rami Shlush
Giant oil tanker off Dubai hit by Iranian strike after Trump's latest threats
WORLD
31-03-2026 12:37 HKT
A Japanese police officer stands guard next to a plaque at the entrance of the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
China protests to Japan about Tokyo embassy break-in
CHINA
24-03-2026 17:08 HKT
Black rainstorm warning in force as heavy rain disrupts schools and clinics
NEWS
18-06-2026 13:28 HKT
Torrential rain triggers severe flooding across New Territories
NEWS
22 hours ago
TKO Hospital fatal stoma error: Surgeon mistakes stomach for colon
NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.