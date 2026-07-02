Tokyo woman 'forcibly dragged into taxi' in Shibuya sparks abduction fears

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Fire breaks out at Tokyo primary school, injuring at least one
19-06-2026 14:45 HKT
3 arrested in Tokyo for live-streaming sex acts on adult platform StripChat
12-06-2026 05:00 HKT
Around 20 injured after spraying incident in Tokyo mall
25-05-2026 16:51 HKT
Ukraine sees path to Japanese arms after Tokyo eases export rules
01-05-2026 09:15 HKT
Hammer-wielding man attacks Tokyo teenagers
30-04-2026 14:14 HKT
Mountain festival marks spring arrival high above Tokyo
30-04-2026 13:40 HKT
China embassy urges Tokyo to probe threats
17-04-2026 12:05 HKT
Pricier fuel hits Tokyo cherry blossom river cruises
31-03-2026 19:15 HKT
China protests to Japan about Tokyo embassy break-in
24-03-2026 17:08 HKT
Tokyo's dazzling cherry blossom season officially begins
19-03-2026 20:26 HKT