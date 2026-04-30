logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Hammer-wielding man attacks Tokyo teenagers

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
A file photo of Japan Police (Credits: Reuters)
A man wielding a hammer wounded five people in Tokyo, including a teenager who was allegedly struck in the face, local media said Thursday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Violent crime is rare in Japan, which has a low murder rate and some of the world's toughest gun laws.

The 44-year-old suspect, who is on the run from police, attacked two teenage boys near his house in Fussa city in the Japanese capital on Wednesday.

One victim sustained a severe facial injury, while the other suffered a minor shoulder injury, according to NHK and Kyodo News.

Police officers rushed to the scene, where the suspect sprayed them with an unknown substance and fled, Kyodo said.

Three officers were injured in the attack.

Tokyo Metropolitan Police declined to comment to AFP on the case.

AFP

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

Top News
Read More
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.