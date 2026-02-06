logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

AI tools fabricate Epstein images 'in seconds,' study says

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Jeffrey Epstein. via U.S. Justice Department - Reuters
Jeffrey Epstein. via U.S. Justice Department - Reuters
AI toolsAIfabricateEpsteinimages'in seconds'study

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by BERTRAND GUAY / AFP Former French Culture minister Jack Lang leaves after attending the funeral ceremony for French-Italian actor Claudia Cardinale at the Saint-Roch Church in Paris on September 30, 2025.
French ex-minister summoned to explain Epstein ties
WORLD NEWS
7 hours ago
Australian police stand at the site of a siege at the Buckingham Serviced Apartments in Melbourne, Australia, June 6, 2017. AAP/Julian Smith/via REUTERS
Australian police charge man after finding 23,000 child abuse images
WORLD NEWS
05-02-2026 16:26 HKT
Filipino journalist and Rappler CEO Maria Ressa, one of 2021 Nobel Peace Prize winners, poses for a portrait in Taguig City, Metro Manila, Philippines, October 9, 2021. REUTERS/Eloisa Lopez
Filipina Nobel laureate, Canadian tech pioneer named to UN's AI panel
WORLD NEWS
05-02-2026 15:58 HKT
Tourists photograph pieces of an iceberg that drifted south on the Labrador Sea from Greenland in Saint Lunaire-Griquet, Newfoundland, Canada, May 27. REUTERS/Greg Locke
AI to track icebergs adrift at sea in boon for science
WORLD NEWS
05-02-2026 14:53 HKT
Twenty projects funded under $3bn AI subsidy scheme, Sun Dong says
HONG KONG NEWS
05-02-2026 13:55 HKT
Signage is seen outside of the law firm Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP in Washington, D.C., U.S., August 30, 2020. REUTERS/Andrew Kelly
Paul Weiss law firm Chairman Brad Karp resigns after Epstein emails released
WORLD NEWS
05-02-2026 12:54 HKT
Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, attends a news conference in Tokyo, November 9, 2018. REUTERS/Toru Hanai
Bill Gates says he regrets 'every minute' with Epstein
WORLD NEWS
05-02-2026 11:59 HKT
Vell Baria, a girl with autism, performs in Autismusical, a free public concert sponsored by a mall as a venue for individuals who have autism to showcase their different talents as well as to highlight world autism awareness day, inside a mall in Quezon City, Metro Manila, Philippines, April 2, 2009. REUTERS/John Javellana
Autism might be equally common in males and females, study says
WORLD NEWS
05-02-2026 10:34 HKT
Ex-British ambassador to U.S. Mandelson. File Photo/Reuters
UK's Starmer expresses regret over Mandelson, says ex-ambassador 'lied repeatedly'
WORLD NEWS
05-02-2026 04:43 HKT
Britain's Prince Andrew appears in Epstein images released by U.S. Justice Department. Reuters
Epstein storm sweeps UK's ex-prince from his royal mansion
WORLD NEWS
05-02-2026 03:28 HKT
Two-time Best Actress Nancy Wu bids farewell after more than 20 years at TVB
HK & CHINA SHOWBIZ
04-02-2026 19:42 HKT
Falaq-Sher (left); Ibrahim Muhammad (right)
Two charged for using false driving licenses to apply for direct HK license issuance
HONG KONG NEWS
05-02-2026 15:39 HKT
H&M to close two stores in HK this month
MARKET
04-02-2026 20:00 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.