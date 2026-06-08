Paris success frees Zverev from his demons

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Row over Haaland link in Real Madrid election pledge
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Brave fightback reveals New York state of mind
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Filipino fans sure winners in NBA championship series
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Tears for Ukraine as Kostyuk battles on
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Title series with Knicks gives Wemby chance to live his dream
02-06-2026 19:30 HKT
Serena’s comeback 'inspiring to see,’ says Sabalenka
02-06-2026 19:03 HKT
French Open player fined for sexist remarks about umpire
01-06-2026 20:14 HKT
Slot proud to leave Liverpool among Europe’s elite
01-06-2026 19:35 HKT
Observatory warns of squally thunderstorms and heavy rain through Tue
07-06-2026 14:48 HKT