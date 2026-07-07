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PROPERTY

Lai Sun applies to relax building height limit for Kotewall Road project 

PROPERTY
19 mins ago
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Lai Sun's project on Kotewall Road in the Mid-Levels.
Lai Sun's project on Kotewall Road in the Mid-Levels.

Lai Sun Development (0488) has submitted an application to the Town Planning Board to relax the building height restriction for its Kotewall Road project in Mid-Levels by 18.7 percent, raising it from 190 meters to 225.5 meters. 

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Spanning a site area of about 18,025 square feet, the project will be developed at a plot ratio of around 5. It will offer 46 units with an average size of about 1,959 sq ft, translating to a total gross floor area of roughly 90,127 sq ft.

 

 

Lai Sun DevelopmentKotewall Road

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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