NWD to update price list for The Pavilia Farm III, with potential price hikes

New World Development (0017) said that it's expected to update the price list for The Pavilia Farm III in Tai Wai as early as Thursday, emphasizing that there is room for price hikes.

The project, co-developed with MTR Corporation (0066), will commence sales of 45 units via price lists tomorrow.

Besides, a four-bedroom 1,269-square-foot flat of the development was sold by tender on Wednesday for HK$47.84 million, or around HK$37,700 per sq ft, said NWD's director of sales and marketing, Cannas Ho Ka-yan.

The project has recorded 275 sales to date, gathering over HK$4.5 billion.

A show flat featuring a four-bedroom layout has been opened, with a size of 1,676 sq ft.