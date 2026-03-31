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Pavilia Farm III to tender three- and four-bedroom units in April

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2 hours ago
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Cannas Ho(first left)
Cannas Ho(first left)

The Pavilia Farm III in Tai Wai, co-developed by New World Development (0017) and MTR Corporation (0066), expects to offer three- and four-bedroom units for tender as soon as April.

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Cannas Ho Ka-yan, director of sales and marketing at NWD, said that the show flat will open to the public for viewing in the near term.

The project’s exhibition hall will open to the public on Wednesday.

 

 

Pavilia Farm III

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