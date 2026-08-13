(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel

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Taxi driver dies after crashing into railing in Tsuen Wan
17-07-2026 04:04 HKT
Mercedes driver dies after crashing into seven-seater in Cheung Sha Wan
12-02-2026 23:58 HKT
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
05-01-2026 04:42 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
12-12-2025 03:35 HKT
P-plate car flips over in Tsuen Wan, driver unhurt
12-12-2025 03:29 HKT
Driver rescued after bread truck overturns on slippery Hung Hom road
10-12-2025 06:51 HKT
Three-vehicle collision in Chai Wan leaves elderly driver unconscious
10-12-2025 02:29 HKT
Cyclist dies after being struck by truck in Tai Po
16-11-2025 17:58 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
10-08-2026 21:09 HKT