No injuries reported as fire hits Tsing Yi high-rise unit

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Sea and air search launched after possible person seen floating off Tsing Yi
28-07-2026 01:05 HKT
Adapter short circuit sparks boat fire at Tuen Mun Typhoon Shelter
27-07-2026 13:29 HKT
Families claim bodies as Bangkok fire toll rises to 30
14-07-2026 14:56 HKT
Los Angeles under state of emergency due to warehouse fire
21-06-2026 11:12 HKT
Tai Po flat fire prompts evacuation of 140, two hospitalized
12-05-2026 14:15 HKT
Power outage hits 5,700 in Tsing Yi, most restored within 28 minutes
12-05-2026 03:46 HKT
Tourists chase high-octane thrill in China's trending biker capital
02-08-2026 11:08 HKT