Adapter short circuit sparks boat fire at Tuen Mun Typhoon Shelter

An adapter short circuit set a boat ablaze at Tuen Mun Typhoon Shelter on Monday morning. No injuries were reported.

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The incident occurred around 10.31am when police received a report of smoke and flames coming from a boat at the shelter off Sam Shing Street.

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The fire had already been put out by the time emergency personnel arrived at the scene.

Preliminary investigations suggested the fire was likely caused by a short circuit in an onboard adapter.

It was understood that there were no injuries and no evacuations were required.