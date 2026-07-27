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Adapter short circuit sparks boat fire at Tuen Mun Typhoon Shelter

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1 hour ago
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An adapter short circuit set a boat ablaze at Tuen Mun Typhoon Shelter on Monday morning. No injuries were reported.

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The incident occurred around 10.31am when police received a report of smoke and flames coming from a boat at the shelter off Sam Shing Street. 

+2

The fire had already been put out by the time emergency personnel arrived at the scene. 

Preliminary investigations suggested the fire was likely caused by a short circuit in an onboard adapter. 

It was understood that there were no injuries and no  evacuations were required.

Tuen Mun Typhoon Shelterfire

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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