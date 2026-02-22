logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

$8,000 worth of Pokémon trading cards stolen from Kwun Tong industrial building unit

NEWS
22-02-2026 17:41 HKT
logo
logo
logo
burglaryPokémon trading cards

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Expats share safety fears after Hongkonger’s UK home ransacked
NEWS
25-02-2026 18:52 HKT
Mainland man arrested for burglaries at four Sha Tin Village houses, incurring $82,800 in losses
NEWS
13-01-2026 17:11 HKT
Woman loses $100,000 in Wong Tai Sin burglary
NEWS
05-12-2025 00:17 HKT
Former restaurant employee arrested in connection with Tsim Sha Tsui, Tsuen Wan burglaries
NEWS
05-11-2025 02:28 HKT
50 crabs and $3,000 stolen at Mong Kok hairy crab shop opened for just 19 days
NEWS
19-10-2025 21:05 HKT
Upper Wong Tai Sin Estate unit burglarized, HK$220,000 cash and HK$150,000 jewelry stolen
NEWS
18-09-2025 01:21 HKT
logo
Photo: Threads @ Justformochi
(Video) K11 wagashi shop robbed of HK$1,420 in 30-second midnight heist
NEWS
02-09-2025 04:23 HKT
Thieves steal $2.12M in luxury watches, jewelry from Tuen Mun apartment
NEWS
01-07-2025 17:05 HKT
Seven caught red-handed in Ma On Shan jewelry robbery attempt
NEWS
01-06-2025 13:24 HKT
New grants aim to bring artificial intelligence into everyday teaching
NEWS
57 mins ago
The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) sails in the Arabian Sea on February 11, 2026. (AFP)
Iran Guards say 'struck' US aircraft carrier USS Abraham Lincoln with 4 ballistic missiles
NEWS
18 hours ago
(File photo)
HKO warns of possible thunderstorms and strong gusts early next week
NEWS
28-02-2026 19:54 HKT
Hundreds of HKers stuck in limbo after suspension of Dubai Airport
NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.