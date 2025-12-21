logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

HK welcomes a sunny and dry Winter Solstice as northeast monsoon brings fine weather

HONG KONG NEWS
59 mins ago

by

Winona Cheung

logo
logo
logo
(File Photo)
(File Photo)
weather

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Winter Solstice to be warmer than usual as cooler Christmas approaches
HONG KONG NEWS
16-12-2025 17:40 HKT
Cold front to bring sharp temperature drop this weekend
HONG KONG NEWS
10-12-2025 16:11 HKT
Japan oysters dying 'en masse', likely due to warmer sea: officials
WORLD NEWS
01-12-2025 15:39 HKT
Tropical cyclone may form near HK later this week
HONG KONG NEWS
23-11-2025 18:33 HKT
File photo
Warmer winter for HK
HONG KONG NEWS
18-11-2025 21:19 HKT
Mercury to dip to 17 degrees on Tue: Observatory
HONG KONG NEWS
12-11-2025 14:17 HKT
T1 signal remain in force before noon on Tue as Typhoon Fung-wong nears
HONG KONG NEWS
10-11-2025 11:37 HKT
HKO to hoist T1 signal on Mon as Fung-wong nears
HONG KONG NEWS
09-11-2025 11:45 HKT
Breezy Chung Yeung ahead as winds strengthen, cooler weather to follow
HONG KONG NEWS
28-10-2025 15:40 HKT
(File Photo)
Warm Halloween and winter start defy Autumn chills in HK
HONG KONG NEWS
24-10-2025 15:47 HKT
(File photo)
Tai Po district officer apologizes for funeral attire controversy
HONG KONG NEWS
20-12-2025 13:07 HKT
Tai Po fire death toll rises to 161 after discovery of conjoined remains
HONG KONG NEWS
20-12-2025 12:14 HKT
Guangzhou to Zhanjiang high-speed rail to open Dec 22, cutting travel time to 92 minutes
CHINA NEWS
19-12-2025 00:58 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.