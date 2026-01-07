China Overseas sees 19pc drop in 2025 property sales

Read More
HK home sale and volume both hit four-year highs
05-01-2026 17:50 HKT
Chinese capital Beijing further eases home buying curbs
24-12-2025 18:05 HKT
Property prices rise by up to 15pc next year, Midland says
17-12-2025 17:07 HKT
HK home sales value plunges nearly 10 pc in November
02-12-2025 15:57 HKT
UBS: China's property slump likely to persist for at least 2 more years
24-11-2025 16:50 HKT
China's oil investments in Venezuela
05-01-2026 21:30 HKT
Maduro's public dancing provoked Trump to seal his fate: US media
06-01-2026 19:22 HKT