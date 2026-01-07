logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
PROPERTY
breadcrumb-arrow
HK PROPERTIES

China Overseas sees 19pc drop in 2025 property sales

HK PROPERTIES
37 mins ago
logo
logo
logo
AP Photo/Vincent Yu
AP Photo/Vincent Yu
0688china overseasproperty

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
La Marina poised to tender most unsold special flats
MARKET
4 hours ago
HK home sale and volume both hit four-year highs
MARKET
05-01-2026 17:50 HKT
Sing Tao
SIERRA SEA Phase 2 releases first batch of 148 units, prices starting at $3.43 million
MARKET
30-12-2025 15:18 HKT
Residential buildings are seen along the Fourth Ring Road in Beijing, China July 16, 2018. REUTERS
Chinese capital Beijing further eases home buying curbs
MARKET
24-12-2025 18:05 HKT
Dave Ma(left)
Property prices rise by up to 15pc next year, Midland says
MARKET
17-12-2025 17:07 HKT
From left, Edgar Lai, senior director, Valuation and Consultancy Services; Rosanna Tang, executive director, Head of Research; John Siu, managing director, Head of Project and Occupier Services and Tom Ko, executive director and Head of Capital Markets. Cushman & Wakefield
HK home prices will climb up to 5 pc next year, rents up 3 pc: Cushman & Wakefield
MARKET
10-12-2025 16:17 HKT
SING TAO
HK home sales value plunges nearly 10 pc in November
HK PROPERTIES
02-12-2025 15:57 HKT
Reuters
China's November new home prices climb but resale values extend declines, survey shows
MARKET
01-12-2025 12:14 HKT
Reuters
UBS: China's property slump likely to persist for at least 2 more years
MARKET
24-11-2025 16:50 HKT
El Futuro in Sha Tin. SING TAO
CK Asset sues eight defaulted buyers for HK$17.65 m, with three declared bankrupts
HK PROPERTIES
18-11-2025 17:27 HKT
From Eric Tsang’s daughter-in-law to Best Supporting Actress: Venus Wong wins for ‘The Queen of News 2’
HK & CHINA SHOWBIZ
05-01-2026 16:37 HKT
A flame burning natural gas is seen at an heavy-crude treatment plant operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Cabrutica at the state of Anzoategui April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS
China's oil investments in Venezuela
WEALTH & INVESTMENT
05-01-2026 21:30 HKT
logo
Maduro's public dancing provoked Trump to seal his fate: US media
WORLD NEWS
06-01-2026 19:22 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.