Hong Kong stocks open lower on heightening Mideast conflict

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Hong Kong stocks close lower on Tuesday
18 hours ago
Hong Kong shares fall by noon
22 hours ago
Hong Kong shares open lower on Tuesday
09-06-2026 09:58 HKT
Wall St opens higher as chip stocks rebound, Middle East tensions ease
08-06-2026 21:48 HKT
Global stocks dive on tumbling tech and rate hike fears
08-06-2026 16:43 HKT
Hong Kong shares decline at midday break
08-06-2026 12:05 HKT
Hang Seng Index falls over 300 points at Monday open
08-06-2026 10:04 HKT
Bowie Wu, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT