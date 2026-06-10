logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hong Kong stocks open lower on heightening Mideast conflict

FINANCE
55 mins ago
logo
logo
logo
HKEX. Singtao
HKEX. Singtao

Hong Kong shares fell at the open on Wednesday amid the escalating conflict in the Middle East.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The benchmark Hang Seng Index dropped 123 points, or 0.5 percent, to 24,442.

The tech gauge inched down 0.4 percent to 4,751.

Chipmakers retreated at the opening bell, with SMIC (0981) and Hua Hong Semiconductor (1247) slipping 1.3 percent and 1.4 percent, respectively.

Tech giants delivered mixed performance. NetEase (9999) and Baidu (9618) rose by 1.9 percent and 1.3 percent, while JD.com (9618) and Xiaomi (1810) dipped 1.1 percent and 0.7 percent.

HSBC (0005) opened 2.7 percent lower, marking the second-largest decline among blue chips, following the 4.9 percent decrease of Wuxi Biologics (2269).

HSIHang Seng IndexHong KongstocksHang Seng Tech Index

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 12, 2025. REUTERS
Wall St edges higher at open as chips extend gains, Middle East tensions ease
FINANCE
13 hours ago
Eddie Yue
Hong Kong banks support China's crackdown on illegal cross-border securities, HKMA chief executive says
FINANCE
15 hours ago
HKEX
Hong Kong stocks close lower on Tuesday
FINANCE
18 hours ago
HKEX.
Hong Kong shares fall by noon
FINANCE
22 hours ago
HKEX. Singtao
Hong Kong shares open lower on Tuesday
FINANCE
09-06-2026 09:58 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 12, 2025. REUTERS
Wall St opens higher as chip stocks rebound, Middle East tensions ease
FINANCE
08-06-2026 21:48 HKT
HKEX
Global stocks dive on tumbling tech and rate hike fears
FINANCE
08-06-2026 16:43 HKT
A general view of residential buildings in Hong Kong, China, November 8, 2024. REUTERS
Hong Kong housing boom resilient despite mainland capital controls, Goldman Sachs says
PROPERTY
08-06-2026 16:34 HKT
HKEX. Singtao
Hong Kong shares decline at midday break
FINANCE
08-06-2026 12:05 HKT
HKEX
Hang Seng Index falls over 300 points at Monday open
FINANCE
08-06-2026 10:04 HKT
Bowie Wu, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
ENTERTAINMENT
08-06-2026 18:03 HKT
Nine days of rain ahead as temperatures dip, Observatory says
NEWS
17 hours ago
Former Miss Hong Kong Natalie Ng dies aged 51 after cancer battle
ENTERTAINMENT
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.