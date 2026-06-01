Macau's gaming revenue rise over 6 percent in May

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27-05-2026 17:09 HKT
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CK Hutchison's telecom business revenue grows 15 percent in Q1
13-05-2026 17:53 HKT
Macau's Galaxy Entertainment posts 8 percent rise in Q1 adjusted EBITDA
12-05-2026 15:43 HKT
SJM swings from profit to a HK$62 mln loss in Q1
07-05-2026 17:23 HKT
Prada first-quarter revenue rises 3 percent, driven by sales in Americas
30-04-2026 22:37 HKT