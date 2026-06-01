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FINANCE

Macau's gaming revenue rise over 6 percent in May

FINANCE
8 mins ago
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REUTERS/Bobby Yip
REUTERS/Bobby Yip

Macau’s gaming revenue rose over 6 percent last month, faster than market estimates.

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Gross gaming revenue reached 22.6 billion patacas (HK$22 billion) for the month from the year prior, according to data released by the Gaming Inspection and Coordination Bureau. 

It was up by 6.7 percent, compared to a 5 percent growth estimated by analysts. On a monthly basis, the figure advanced by 13.7 percent in May.

In the first five months of the year, the revenue rose by 10.9 percent to 108.4 billion patacas.

 

Macaugamingrevenue

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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