Macau's gaming revenue rise over 6 percent in May

Macau’s gaming revenue rose over 6 percent last month, faster than market estimates.

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Gross gaming revenue reached 22.6 billion patacas (HK$22 billion) for the month from the year prior, according to data released by the Gaming Inspection and Coordination Bureau.

It was up by 6.7 percent, compared to a 5 percent growth estimated by analysts. On a monthly basis, the figure advanced by 13.7 percent in May.

In the first five months of the year, the revenue rose by 10.9 percent to 108.4 billion patacas.