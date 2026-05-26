BUSINESS
FINANCE

Beijing DeepZero Technology rose more than one time in gray market

FINANCE
45 mins ago

by

Gloria Leung

Three Chinese tech firms rose in the gray market ahead of their Wednesday debuts, led by Beijing DeepZero Technology, which once surged 116.2 percent.

The leading decision-making AI technology company's shares were traded at HK$120 apiece on Futu's over-the-counter platform compared to its offer price of HK$55.5. That translates to a paper gain of HK$6,450 per board lot of 100 shares.

Shenzhen SDMC Technology, a smart home provider, once rose by 37 percent to HK$45 from its offer price of HK$32.8 on Futu's over-the-counter platform. That translates to a paper gain of HK$1,220 per board lot of 100 shares.

AMOLED display driver IC supplier Viewtrix Technology once rose 34.6 percent to HK$28.02 from its offer price of HK$20.81 on Futu's over-the-counter platform, giving a paper gain of HK$1,442 per board lot of 200 shares.
 

