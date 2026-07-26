Flash flood at northwest China tourist site kills 10, injures 23: state media

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Southern China braces for Typhoon Noul, suspends public transport
25-07-2026 19:32 HKT
China braces for heavy rain as tropical storm Noul edges closer
24-07-2026 16:41 HKT
As AI grows more powerful, a US-China feud threatens safety efforts
24-07-2026 15:59 HKT
China's memory chip makers ride AI boom to new power - and U.S. scrutiny
24-07-2026 14:33 HKT
Trump under pressure from all sides over Chinese AI surge
24-07-2026 13:56 HKT
World Bank confirms plan to phase out China lending by 2031
24-07-2026 12:30 HKT
China urges deeper security cooperation with Belarus, Uzbekistan
24-07-2026 10:30 HKT
Chongqing landslide kills 11, leaves 50 missing
24-07-2026 02:15 HKT
Singapore mulls tax cuts as top finance professionals return to Hong Kong
25-07-2026 21:22 HKT
HKO to issue T8 signal at 10.10pm as Typhoon Noul threatens
25-07-2026 19:42 HKT