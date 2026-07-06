9 killed, 24 injured in Mexico fireworks explosion during church festival

Read More
Mexico v England World Cup last-16 match delayed one hour
06-07-2026 08:14 HKT
4 dead as huge crowds celebrate Mexico's World Cup win
02-07-2026 04:00 HKT
Two people die from suffocation during World Cup celebrations in Mexico
01-07-2026 20:38 HKT
Archaeologists discover 'never before seen' pre-Hispanic ruins in Mexico
20-06-2026 16:35 HKT
Mexico opens World Cup with passion, parties and protests
12-06-2026 04:10 HKT
10 killed in armed attack in Mexico's Puebla state
18-05-2026 05:51 HKT
K-pop stars BTS draw 50,000-strong crowd in Mexico
07-05-2026 15:35 HKT
Trump taking Qatari Air Force One to Ireland before security fix
05-09-2026 14:17 HKT