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9 killed, 24 injured in Mexico fireworks explosion during church festival

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23 mins ago
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Photo: Reuters
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At least nine people have died and 24 were injured after a fireworks explosion during a church festival in Santa María Canchesdá, Mexico, with authorities warning that the toll may rise as rescue teams search for people trapped under collapsed debris.

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The blast occurred around 9pm on Saturday as preparations were underway for the community's patron saint festivities in Temascalcingo, in the State of Mexico. A building adjacent to the church gave way after the explosion, leaving an unknown number of people trapped under the rubble.

Video footage from the scene showed wreckage scattered across the area and rescue workers searching for victims. Civil Protection teams from the region, along with state and national emergency services, have been deployed.

Authorities have urged the public to avoid the area to allow rescue operations to proceed.

The incident comes just over a week after two explosions hit a fireworks facility in Tultepec, Mexico, though no injuries were reported in that incident.

Mexico fireworks explosion church festival

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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