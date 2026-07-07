Trump targets late September for potential Xi Jinping summit in the U.S.

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China's Xi meets Belarus leader Lukashenko in Beijing
29-06-2026 12:37 HKT
Trump says Apple to partner with Intel on US chip design, production
18-06-2026 17:20 HKT
Warsh Fed holds rates steady. Trump says 'It's all right. Whatever.'
18-06-2026 10:32 HKT
With China's Xi in North Korea, Kim to project confidence, defiance
07-06-2026 14:50 HKT
China's Xi meets Pakistan PM Sharif as Iran war looms
25-05-2026 16:29 HKT
Commander-in-beef: Bangladesh's 'Donald Trump' buffalo wins fans
21-05-2026 15:15 HKT
Xi and Putin hold informal tea session in Beijing to discuss strategic ties
21-05-2026 03:51 HKT
Putin departs Beijing after concluding state visit to China
21-05-2026 00:20 HKT
Xi and Putin to dine over Peking duck, Chinese opera and Swan Lake
20-05-2026 20:56 HKT
China's Xi, Russia's Putin praise ties at Beijing talks; energy in focus
20-05-2026 12:12 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT