Tokyo issues rare second flu alert in same season as cases surge

Japan's beloved last pandas leave for China as ties fray
27-01-2026 12:53 HKT
Tokyo zoo pandas due to leave Japan January 27, joining sister
20-01-2026 15:47 HKT
Over 490,000 air tickets from China to Japan canceled
18-11-2025 18:20 HKT
Hegseth to meet Japan counterpart Wednesday as Tokyo bolsters defence
29-10-2025 13:44 HKT
Trump targets China trade deal as he arrives in Tokyo on Asia tour
27-10-2025 16:45 HKT
Japan's Takaichi may skip visit to Tokyo war shrine: reports
09-10-2025 18:37 HKT
H&M to close two stores in HK this month
04-02-2026 20:00 HKT