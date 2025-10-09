Japan's Takaichi may skip visit to Tokyo war shrine: reports

Read More
Yen slides to 2-month low on Japan election angst
07-10-2025 16:28 HKT
Japan's first female PM, but Takaichi is not a feminist
05-10-2025 12:52 HKT
One dead, one missing in Japan after bear attack
04-10-2025 16:39 HKT
Nationalist Sanae Takaichi set to be Japan's first female premier
04-10-2025 16:25 HKT
Octopus teams up with PayPay for payments in Japan
01-10-2025 18:27 HKT
SoftBank, OpenAI Japan AI joint venture is delayed, source says
18-09-2025 14:58 HKT
Japanese lawmakers launch leadership bids after PM resigns, yen sinks
08-09-2025 13:52 HKT
HK greets 'Cold dew' with record heat of 32.3 degrees
08-10-2025 15:51 HKT