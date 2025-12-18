logo
Japan faces lawsuit over 'unconstitutional' climate inaction

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
FILE PHOTO: Japanese national flag hoisted atop of the Bank of Japan headquarters building is seen between traffic signals in Tokyo, Japan January 23, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
FILE PHOTO: Japanese national flag hoisted atop of the Bank of Japan headquarters building is seen between traffic signals in Tokyo, Japan January 23, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Japan faces lawsuit over 'unconstitutional' climate inaction

Top News
FILE PHOTO: Apple Store staff greet customers at the Apple Store in Tokyo's Omotesando shopping district, Japan, September 21, 2018. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Apple opens iPhone to alternative app stores in Japan
WORLD NEWS
1 hour ago
Photo by ADRIAN DENNIS / AFP The logo of British broadcaster BBC is pictured at the entrance to their offices in London on November 11, 2025.
What we know about Trump's $10 billion BBC lawsuit
WORLD NEWS
17-12-2025 14:14 HKT
Photo: Reuters
Japan PM says survival threat triggering joint defense unlikely beyond US
WORLD NEWS
16-12-2025 23:52 HKT
A visitor films four-year-old giant panda Lei Lei at Ueno Zoo, a day after news broke that Japan will return two giant pandas to China at the end of January 2026, in Tokyo, Japan, December 16, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Japan's last two giant pandas are headed to China and fans just can't bear it
CHINA NEWS
16-12-2025 15:53 HKT
Participants attend the memorial ceremony to mark the 88th anniversary of the 1937 Nanjing Massacre on the National Memorial Day at the Nanjing Massacre Museum in Nanjing, Jiangsu Province, China, December 13, 2025. REUTERS/Staff
China holds low-key Nanjing Massacre memorial despite Japan tensions
CHINA NEWS
13-12-2025 12:06 HKT
Visitors take souvenir photos next to a bear warning sign at Shirakawa-go, a popular tourist spot and one of Japan's UNESCO World Heritage sites, in Shirakawa village, Gifu Prefecture, Japan, November 15, 2025. REUTERS/Issei Kato
Japan bear victim's watch shows last movements
WORLD NEWS
12-12-2025 20:21 HKT
A movie promotional flyer of the feature film "Black Box Diaries," by journalist and director Shiori Ito, is displayed at a movie theater in Tokyo on December 12, 2025. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Oscar-nominated #MeToo film finally screened in Japan
WORLD NEWS
12-12-2025 20:07 HKT
Visitors take souvenir photos next to a bear warning sign at Shirakawa-go, a popular tourist spot and one of Japan's UNESCO World Heritage sites, in Shirakawa village, Gifu Prefecture, Japan, November 15, 2025. REUTERS/Issei Kato
Bear spotted at Japan ski resort in latest incident
WORLD NEWS
12-12-2025 18:56 HKT
FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, March 11, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ChatGPT blamed for US murder-suicide in lawsuit
WORLD NEWS
12-12-2025 12:16 HKT
FILE PHOTO: Reddit app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Reddit files lawsuit against Australia's social media ban
WORLD NEWS
12-12-2025 10:39 HKT
(File Photo)
HK cancels New Year's Eve fireworks; plans alternative countdown event
HONG KONG NEWS
17 hours ago
Cathay Pacific plane enters Manila runway without clearance, forces second flight to abort landing
WORLD NEWS
9 hours ago
Consumer watchdog finds carcinogen in popular face washes from Muji, BCL and Detclear
HONG KONG NEWS
15-12-2025 13:45 HKT
