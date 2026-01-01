logo
Japan business lobby chiefs urge government to tackle weak yen, media reports

MARKET
5 mins ago
Yen and US dollar banknotes are seen in this illustration taken March 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Yen and US dollar banknotes are seen in this illustration taken March 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
JapanyenUS

People walk by the New York Stock Exchange (NYSE) on December 30, 2025 in New York City. Spencer Platt/Getty Images/AFP
US draws bulk of state-owned investment in 2025 as assets hit record US$60 trln
MARKET
29 mins ago
A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet takes off at Hsinchu Air Base in Hsinchu on December 29, 2025. (AFP)
Japan says China's military drills around Taiwan 'increase tensions'
CHINA NEWS
31-12-2025 14:03 HKT
Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo
US approves Samsung, SK Hynix chipmaking tool shipments to China for 2026, sources say
TECH & STARTUP
30-12-2025 14:48 HKT
the site where a Chinese monument once stood before it was demolished in Arraijan, Panama on December 28, 2025. (AFP)
Monument honoring China's contribution to Panama Canal torn down
WORLD NEWS
29-12-2025 15:05 HKT
A reporter raises a hand to ask a question during a press conference held by Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and U.S. President Donald Trump after their lunch meeting at Trump's Mar-a-Lago club, in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. (Reuters)
Trump says US and Ukraine 'a lot closer' on peace deal but "thorny issues" remain
WORLD NEWS
29-12-2025 13:14 HKT
China sanctions 20 US firms over Taiwan arms sales
CHINA NEWS
27-12-2025 13:02 HKT
People eating next to a bear skin rug at a restaurant which offers bear meat in Chichibu, Saitama prefecture. (AFP)
From predator to plate: Japan bear crisis sparks culinary craze
WORLD NEWS
24-12-2025 20:08 HKT
European Commissioner for Internal Market Thierry Breton looks on before French President Emmanuel Macron's speech on Europe in the amphitheatre of the Sorbonne University in Paris, France, 25 April 2024. (Reuters)
US targets former EU commissioner, activists with visa bans over alleged censorship
WORLD NEWS
24-12-2025 17:55 HKT
Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo
China says it opposes US tariffs on chips
MARKET
24-12-2025 15:42 HKT
Former gangster Yoshiro Nishino handling paperwork at his group home for ex-offenders in Chiba Prefecture. (AFP)
Upstart gangsters shake Japan's yakuza
WORLD NEWS
24-12-2025 15:32 HKT
Woman found dead after domestic dispute in Tuen Mun, professor husband held for drug possession
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Celebrate the New Year: top countdown events in Hong Kong
HONG KONG NEWS
31-12-2025 15:48 HKT
(File photo)
HK braces for New Year chill with 10-degree drop expected
HONG KONG NEWS
23 hours ago
