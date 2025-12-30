logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
ENTERTAINMENT
breadcrumb-arrow
INTERNATIONAL SHOWBIZ

K-pop label ADOR files damages suit against ex-NewJeans member

INTERNATIONAL SHOWBIZ
49 mins ago
logo
logo
logo
Danielle's contract was terminated by K-pop label ADOR on Monday.
Danielle's contract was terminated by K-pop label ADOR on Monday.
ADORNewJeansDaniellelawsuit

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
FILE PHOTO: Japanese national flag hoisted atop of the Bank of Japan headquarters building is seen between traffic signals in Tokyo, Japan January 23, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Japan faces lawsuit over 'unconstitutional' climate inaction
WORLD NEWS
18-12-2025 13:20 HKT
Photo by ADRIAN DENNIS / AFP The logo of British broadcaster BBC is pictured at the entrance to their offices in London on November 11, 2025.
What we know about Trump's $10 billion BBC lawsuit
WORLD NEWS
17-12-2025 14:14 HKT
FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, March 11, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ChatGPT blamed for US murder-suicide in lawsuit
WORLD NEWS
12-12-2025 12:16 HKT
FILE PHOTO: Reddit app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Reddit files lawsuit against Australia's social media ban
WORLD NEWS
12-12-2025 10:39 HKT
FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Open AI, Microsoft face lawsuit over ChatGPT's alleged role in Connecticut murder-suicide
WORLD NEWS
11-12-2025 20:13 HKT
The TSMC logo is displayed on a building in Hsinchu, Taiwan April 15, 2025. REUTERS/Ann Wang
TSMC files lawsuit against former executive on security concerns
CHINA NEWS
25-11-2025 18:27 HKT
K-pop girl band NewJeans poses for a photograph during 2025 SS Seoul Fashion Week at Dongdaemun Design Plaza (DDP) in Seoul, South Korea, September 3, 2024. (Reuters/File)
K-pop group NewJeans to return to label ADOR, Yonhap reports
K POP & ASIA SHOWBIZ
13-11-2025 14:07 HKT
Photo by HENRY NICHOLLS / AFP People use the entrance to the offices of British broadcaster BBC in London in the late afternoon on November 11, 2025.
UK PM says BBC should 'correct errors' as Trump mulls lawsuit
WORLD NEWS
13-11-2025 09:11 HKT
Photo by JUNG YEON-JE / AFP pop girl group 'NewJeans' members Hanni, Haerin, Danielle and Minji attend an appointment ceremony of the 2024 Korea Tourism Honorary Ambassador at a hotel in Seoul on July 11, 2024.
Court rules against K-pop group NewJeans in label dispute
WORLD NEWS
30-10-2025 14:45 HKT
Reuters
Apple loses landmark UK lawsuit over app store commissions
TECH & STARTUP
24-10-2025 10:36 HKT
31-year-old woman loses $1.9m in Xiaohongshu fraud
HONG KONG NEWS
19 hours ago
logo
(Video) Woman subdued with pepper spray after beef dispute at Tai Po hotpot restaurant
HONG KONG NEWS
20 hours ago
the site where a Chinese monument once stood before it was demolished in Arraijan, Panama on December 28, 2025. (AFP)
Monument honoring China's contribution to Panama Canal torn down
WORLD NEWS
29-12-2025 15:05 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.