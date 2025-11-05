Germany cracks down on Muslim groups viewed as threats to its constitutional order

Read More
China FM slams Germany's 'microphone diplomacy'
04-11-2025 13:12 HKT
Myanmar scam centre raid sends hundreds fleeing to Thailand
23-10-2025 15:32 HKT
Trump, Colombia leader trade threats as US strikes boats in Pacific
23-10-2025 09:39 HKT
China overtakes US as Germany's top trading partner
22-10-2025 13:49 HKT
Myanmar scam cities booming despite crackdown -- using Musk's Starlink
14-10-2025 10:11 HKT
Woltemade's first Germany goal earns 1-0 win in Northern Ireland
14-10-2025 07:40 HKT
UK synagogue attacker: Briton of Syrian descent
04-10-2025 15:22 HKT
UK police suspect radical Islam link to deadly synagogue attack
04-10-2025 14:18 HKT
HKBU joins global institutions to advance green tech
23-09-2025 10:15 HKT