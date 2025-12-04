Visa chaos and host city threats: how Trump disrupted World Cup plans

Read More
Trump says he's terminating any Biden pardons signed with autopen
03-12-2025 10:28 HKT
Costco sues US to preserve tariff refunds if Trump loses appeal
03-12-2025 00:48 HKT
Trump's push to end Ukraine war raises fears of 'ugly deal' for Europe
02-12-2025 16:17 HKT
Trump confirms call with Maduro, Caracas slams US maneuvers
01-12-2025 13:04 HKT
Trump says documents signed by autopen under Biden 'terminated'
29-11-2025 11:56 HKT
Trump's latest put-down for female reporters: 'stupid'
28-11-2025 18:37 HKT