logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Visa chaos and host city threats: how Trump disrupted World Cup plans

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
U.S. President Donald Trump sits next to FIFA President Gianni Infantino and U.S. Secretary of State Marco Rubio, as he meets with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., November 17, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
U.S. President Donald Trump sits next to FIFA President Gianni Infantino and U.S. Secretary of State Marco Rubio, as he meets with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., November 17, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Visachaoshost citythreatsTrumpdisruptedWorld Cupplans

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Members of the Russian delegation, led by President Vladimir Putin, attend a meeting with U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow, Russia, December 2, 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Next steps for Ukraine talks unclear after Moscow meeting, Trump says
WORLD NEWS
4 hours ago
British Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street in London, Britain, November 12, 2025. REUTERS/Phil Noble/File Photo
British PM Starmer plans to visit China in late January, sources say
CHINA NEWS
16 hours ago
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., December 2, 2025. REUTERS/Brian Snyder
Trump says he's terminating any Biden pardons signed with autopen
WORLD NEWS
03-12-2025 10:28 HKT
Costco sues US to preserve tariff refunds if Trump loses appeal
WORLD NEWS
03-12-2025 00:48 HKT
A destroyed car lies near apartment buildings damaged by Russian military strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the frontline town of Kostiantynivka in Donetsk region, Ukraine November 28, 2025. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Trump's push to end Ukraine war raises fears of 'ugly deal' for Europe
WORLD NEWS
02-12-2025 16:17 HKT
U.S. President Donald Trump speaks to reporters during travel to Washington, D.C., from Palm Beach International Airport, Florida, U.S., November 30, 2025. REUTERS/Anna Rose Layden/File Photo
Trump MRI shows president in 'excellent' cardiovascular health: physician
WORLD NEWS
02-12-2025 11:08 HKT
Trump confirms call with Maduro, Caracas slams US maneuvers
WORLD NEWS
01-12-2025 13:04 HKT
President Donald Trump speaks to reporters after speaking to troops via video from his Mar-a-Lago estate on Thanksgiving, Thursday, Nov. 27, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)
Trump pushes for more restrictions on Afghan refugees. Experts say many are already in place
WORLD NEWS
29-11-2025 13:21 HKT
President Donald Trump participates in a call with U.S. service members from his Mar-a-Lago club in Florida on Thanksgiving Day on November 27, 2025 in Palm Beach, Florida. Pete Marovich/Getty Images/AFP (Photo by Pete Marovich / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump says documents signed by autopen under Biden 'terminated'
WORLD NEWS
29-11-2025 11:56 HKT
Photo by BRENDAN SMIALOWSKI / AFP The profile of US President Donald Trump is pictured in backlight as he speaks with European Commission President Ursula von der Leyen (2nd R) during a meeting, in Turnberry south west Scotland, on July 27, 2025, on the third day of his visit to the country, since his second tenure as President began.
Trump's latest put-down for female reporters: 'stupid'
WORLD NEWS
28-11-2025 18:37 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
6 hours ago
Photo: Reuters
Husband's grief captured in global photo mourns missing wife in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
10 hours ago
HK travel agency shuts down without notice, 1,500 customers affected
HONG KONG NEWS
02-12-2025 23:34 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.